L'unica società di serie A ad aver iscritto una seconda squadra nell'attuale campionato di serie C è la Juventus, nella prossima stagione, però, molti più club potrebbero dotarsi di un nuovo team e tra questi c'è anche il Torino.



Ad annunciare la creazione di un Torino B è stato lo stesso presidente granata Urbano Cairo. "Sì, lo posso confermare. La seconda squadra ci sarà nella prossima annata calcistica" ha dichiarato il presidente granata che ha anche spiegato il motivo per cui il Torino non si è dotato della seconda squadra già quest'anno: "Non avevamo i tempi tecnici per allestire un organico all'altezza. Dovevamo inoltre trovare anche uno stadio in cui giocare. Il Torino ci sta lavorando".