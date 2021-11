La curva dei contagi si rialza. E Treviso è una delle province dove i numeri dei contagi sale più che altrove, colpendo soprattutto i giovani e le squadre sportive. Una di queste, la Follinese, nella sua categoria Allievi, ha una rosa di 20 giocatori: 10 hanno il Covid, due sono in attesa di capire e, come scrive il Corriere della Sera, ci sono anche due dirigenti ammalano.



Non solo calcio, ma anche pallavolo, judo e nuoto: 12 focolai, compresi anche due oratori. Queste le parole di Francesco Benazzi, direttore generale dell’Ulss 2 trevigiana: “La spiegazione è facile. Nelle squadre c’è maggiore promiscuità, non tanto in campo ma negli spogliatoi, in ambienti chiusi dove, nonostante tutte le precauzioni, è difficile mantenere le distanze”.



Tornando alla Follinese. Mimmo D’Agostino, presidente della società, è farmacista, e ieri ha svolto tamponi rapidi per tutto il giorno: “Fino a poche settimane fa era difficile trovare positivi, adesso ce n’è sempre qualcuno ogni giorni”. Allenamenti sospesi e controlli avviati, con campionato, per loro, fermo per almeno un mese.