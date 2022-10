Due gol dell’argentino e uno del norvegese, infatti, fanno fuori i Rangers scozzesi ed esaltano il Napoli di Champions. Non tradisce Simeone. Prende il posto di Osimhen e la risolve lui, questa partita in verità mai in discussione perché sempre col Napoli padrone del gioco e del pallone.Voleva il primo posto del girone e se l’è preso. A punteggio pieno, con l’autorevolezza degli ultimi tempi e pure con una giornata d’anticipo sulla fine del girone. E’ la quarta volta che passa agli ottavi nella sua storia ancora corta e poverella di coppa dei Campioni (come si chiamava una volta) e poi di Champions. E’ la quarta volta. Però come stavolta mai.e nessun altro e comunque segnando più dei supertedeschi: venti gol in cinque partite. Roba da non credere.Campionato o coppa, insomma, nessuna differenza. Eppure stavolta don Luciano aveva fatto la rivoluzione. Sei cambi più due assenze pesanti per acciacchi: Anguissa e Rrahmani. Come dire: squadra rifatta per otto undicesimi. Insomma sul prato ci sta l’altro Napoli, non quello solitamente titolare.Segno che è proprio vero che il grande segreto azzurro di questa stagione – al di là dell’ applicazione tattica e della preparazione atletica – sta proprio nella profondità e nella qualità della panchina.Non che avessero velleità di risalire una classifica ancora mestamente senza punti, gli scozzesi, ma il desiderio di cacciare via l’aria di diffidenza che in patria circonda la squadra e minaccia la stabilità della panchina di Giovannino van Bronckhorst, beh, questo c’era ed era pure forte. Troppa differenza, però, in campo.Cosicché, nulla da fare per i Rangers , anch’essi rivisti, corretti e ringiovaniti (in campo anche il diciottenne King) dopo l’ultimo pari nella loro Premier.E’ pregevole il corridoio cercato e trovato da Di Lorenzo (bravissimo così come dall’altra parte Mario Rui), ma è da mettere in cornice il destro del Cholito da posizione molto complicata. La fotocopia, più o meno, del gol di destro di Osimhen a Roma.Bel gol pure questo. Per destrezza, tempismo, esecuzione.Segna, risegna e insiste, il Napoli. Com’è, ormai, nelle sue abitudini di squadra che non s’accontenta e non si ferma mai.Sbaglia Lobotka, Morelos ne approfitta, ma il portiere azzurro caccia via il pericolo. C’è gloria anche per lui, insomma.Domina, vince e diverte pure, il Napoli che si prendeanche il lusso di non dar peso a quanto sta facendo il Liverpool ad Amsterdam.Ma dopo aver corso tanto, dopo un’ora comincia a farsi sentire la fatica. E così, mentreprova a cambiare il destino della gara cambiando disegno tattico e mettendo in campo Arfield per Tillman e soprattutto il bomber Colak (10 gol in stagione) per Morelos, Spalletti pensa a mettere in campo soprattutto forze fresche in quantità: Lozano per Politano e Gaetano per Elmas. Poi Zielinski per Lobotka, Zerbin per Raspadori e anche Zanoli per Di Lorenzo appena dopo il terzo gol.Il centesimo del Napoli in Champions. E non è finita, si capisce.10′, 16′ Simeone, 79′ OstigardMeret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Elmas; Politano, Simeone, Raspadori. A disposizione: Idasiak, Boffelli, Juan Jesus, Osimhen, Olivera, Lozano, Zielinski, Zerbin, Zanoli, Gaetano, Kvaratskhelia, Anguissa. Allenatore: Spalletti.: McGregor; Tavernier, King, Davies, Yilmaz; Lundstram, Sands; Tillman, Wright, Kent, Morelos. A disposizione: McCrorie, McLaughlin, Colak, Davis, Matondo, Sakala, Barisic, Arfield, Devine, Lowry, Allan. Allenatore: Van Bronckhorst.