Ancora una volta è stato premiato con la palma del migliore in campo.. Un gol, il quinto totale considerando tutte le competizioni, che aveva illuso il. Nessun rossonero, considerando anche l'assist contro il Torino, è stato così determinante nell'ultimo periodo.. Qualcosa è scattato a livello mentale, Ante non voleva fallire di nuovo l'appuntamento con la serie A dopo le deludenti esperienze con Fiorentina e Verona. Si è preso il Milan sulle spalle con accelerazioni e una capacità di combattere che tanto piace a Pioli e alla società. E: il Diavolo non può prescindere dal croato se vuole costruire qualcosa di importante per il futuro.- L'operazione che ha portatoall'Eintracht Francoforte (leggi qui la nostra intervista) e Rebic al Milan si conclusa con la. Non è stata inserita la cifra del riscatto, perché secondo quanto aveva svelato Oliver Frankenbach, direttore finanziario del club tedesco, la trattativa è stata talmente rapida (per i tempi vicini al termine della sessione di mercato) che i due club non hanno avuto modo di trovare accordo totale anche su questo aspetto. Ma, secondo quanto ci risulta,