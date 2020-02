Intervistato dai cronisti presenti agli Italia Sport Awards a Castellamare di Stabia fra cui Calciomercato.com, l'allenatore del, ha parlato anche della Serie A e, da ex-anche del rendimento della squadra rossonera e dell'amico"Napoli-Gattuso? Grande coppia, ci hanno guadagnato tutti e due. Penso sia un habitat naturale per tutti e due. Ancelotti? Credo che abbia cambiato tanto e si è trovato in difficoltà".- "Il Milan piano piano. ancora deve rimettere a posto un po' di cose. A tratti fa bene, a tratti un po' così così. Ci sono stati tanti cambi, anche di proprietà, con progetti diversi. Ogni anno devi ricominciare e non è semplice. Questo gruppo di dirigenti sta cercando di rimettere tutto a posto"."Ibra? Hanno scelto il giocatore giusto per il momento attuale del Milan. Ci sono tanti giovani con tante responsabilità che magari non sono pronti a prendersele. Un parafulmine come Ibra fa bene a tutti".