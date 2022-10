Ospite di MilanTv, Alessandro Nesta torna sulla sua esperienza in rossonero: Sull'atmosfera che si respira in Champions League: "Quando c'era la Champions League, la sentivi. Il pomeriggio prima della gara era diverso. Dentro sentivi 'formicolare' un po' diversamente. Era una cosa speciale. All'epoca era qualcosa di più, perché l'avversario la sentiva quella maglia. Quando giocava contro di noi, sapeva che sarebbe stata una serata complicata. Indossavamo non soltanto una maglia, ma la storia. Tutto quello che il Milan aveva rappresentato per anni. Anche il timore che le altre avevano".