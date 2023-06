Intervistato da Sky Sport, Alessandro Nesta, ex calciatore di Lazio e Milan, ha parlato così dell'addio di Paolo Maldini ai rossoneri: "Paolo non l'ho sentito. Lo chiamerò più avanti. Non so cosa sia successo ma è fuori da ogni logica. Le proprietà straniere sono bene accette ma devi studiare la storia quando vai in un club. Riportare il Milan a vincere lo Scudetto e fare una semifinale di Champions League ha un peso, non può essere minimizzata".