La Reggiana neo-promossa in Serie B punta due giocatori ex Inter: il portiere Francesco Bardi, che il nuovo tecnico Alessandro Nesta ha già allenato a Frosinone e il terzino Ibrahima Mbaye (ex Bologna), in vertenza col club romeno del Cluj. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, la Reggiana tratta l'attaccante della Sampdoria, Manuel De Luca.