Oggigiorno le piattaforme di streaming on demand risultano essere quelle più utilizzate dagli utenti e, tra queste, Netflix è tra le piattaforme maggiormente visitate. Grazie ai costi poco elevati degli abbonamenti e alla qualità dei prodotti audiovisivi che offre, il servizio di streaming è accessibile da quasi tutti i paesi del mondo.I piani di abbonamento Netflix permettono ad utenti diversi di utilizzare il servizio in streaming dallo stesso account. Nello specifico il piano Standard con 12,99 euro al mese consente a due utenti insieme di collegarsi alla piattaforma nello stesso momento mentre il piano Premium permette la stessa a quattro utenti.Su ogni account è possibile creare fino a cinque profili diversi e questo sistema ha portato, soprattutto negli ultimi anni, alla diffusione di una pratica tra gli utenti dei profili condivisi: parenti o amici si mettono d’accordo per pagare insieme un account e poi condividono login e password per accedervi.Il colosso dello streaming ha infatti annunciato di voler cambiare la sua policy sulla gestione degli abbonamenti, richiedendo ai membri attuali di pagare un costo aggiuntivo sulla tariffa per condividere il proprio account con qualcuno al di fuori del nucleo familiare.Nelle prossime settimane l’azienda di Reed Hastings darà avvio alla sperimentazione del nuovo sistema che partirà, come riferisce Usa Today, in Cile, Costa Rica e Perù.Nei paesi in cui partirà il test, gli abbonati a Netflix, che condividono il proprio account al di fuori del nucleo familiare, saranno avvisati delle nuove opzioni.Insomma, è possibile condividere il proprio account anche con qualcuno al di fuori della famiglia, purché si paghi un costo extra che verrebbe a costare circa 2-3 dollari in più al mese.Il motivo dunque è quello di rendere più sicura la piattaforma che, a causa della condivisione estesa delle password e dei login, ha creato, secondo Netflix, problemi di sicurezza ma anche chiaramente un calo delle sue entrate.Dopo aver aumentato il costo degli abbonamenti a novembre scorso ha deciso di cambiare strategia.Netflix ha chiuso lo scorso anno con 221,8 milioni di abbonati, appena al di sotto dell’obiettivo, dopo il boom durante il lockdown per il coronavirus. Nel primo trimestre del 2022, la piattaforma prevede di aumentare il numero di utenti «solo» di 2,5 milioni.