Manuel Neuer, portiere del Bayern Monaco, parla alla Frankfurter Allgemeine Zeitung: “Parlo della famiglia del calcio e delle partite con piena conoscenza della situazione. Sappiamo che ci saranno dati dei suggerimenti da mettere in pratica per la ripartenza dei campionati e se questo sarà possibile si tratta di una decisione che avrà conseguenze su tutto il calcio, fino ai club dilettantistici e alle nuove generazioni. E persino su tanti altri sport. Gli occhi di tutti i paesi d'Europa, anzi del mondo, saranno puntati su di noi. Si tratta di una responsabilità enorme, di cui dobbiamo essere coscienti fino all'ultima cellula del nostro corpo. Dobbiamo capire che questa situazione è importantissima anche per noi stessi. Come modelli di comportamento, siamo parte di una società. Noi vogliamo solo giocare a calcio, ma in questo momento non basta'', conclude l'estremo difensore”.