Loris Karius, portiere del Liverpool, è sulla bocca di tutti dopo le due papere in finale di Champions League contro il Real Madrid. La notizia della commozione celebrale subita durante la finale ha fatto scalpore, ma il neurologo della Juventus, Franco Benech, ha un'opinione diversa, come dichiarato all'Ansa: "Per certificare una commozione cerebrale ci deve essere stata anche una perdita anche piccola di coscienza. E poi, escludo che dei medici abbiamo lasciato giocare ancora un atleta in quelle condizioni. Non è concepibile ed è impossibile che un atleta subisca un evento traumatico di tipo commotivo senza lasciare il campo. L'evento concussivo provoca uno stiramento delle fibre e una conseguente perdita di coscienza. Capitò con Nedved in una partita contro il Real Madrid e lo sostituimmo".