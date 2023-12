Al termine della sfida di Premier persa contro il Tottenham, il tecnico del Newcastle Eddie Howe ha commentato il momento della squadra in vista del primo bivio della stagione, la sfida decisiva in Champions contro il Milan: "Fisicamente oggi non eravamo al meglio e si vedeva. I ragazzi hanno dato tutto ma non avevano abbastanza risorse per dare di più. Verrebbe da dire che è tutta colpa della stanchezza, ma mercoledì avremo un'altra partita. Questo è ciò che volevamo in questa stagione. Dobbiamo sopportare il dispiacere e uscirne fuori combattendo ancora".



Sulla sfida contro il Milan: "La Champions League è un torneo speciale, ma porta con sé anche più partite. Speravamo di avere la squadra per far fronte a tutto ciò, ma con gli infortuni che abbiamo avuto, penso che la nostra è stata una situazione peggiore di quella di qualsiasi altra squadra. C'è un po' di luce alla fine del tunnel con Callum (Wilson) e Sean (Longstaff). Giocatori per noi importantissimi che hanno fatto bene quando sono entrati.