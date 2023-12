Una sfida da titolo. Alle 21, il programma serale della 16ª giornata di Liga ci regala Barcellona-Girona. I blaugrana, dopo il pareggio che ha fermato il Real Madrid, cercheranno di accorciare le distanze dai Blancos, portandosi a soli 2 punti dalla vetta della classifica. D’altro canto, la favola della formazione ospite non vuole smettere di far emozionare. Un successo porterebbe il Girona in testa alla Liga in solitaria sino al prossimo turno di campionato.