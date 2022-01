Secondo quanto riferisce RMC Sport, Newcastle e Lione hanno raggiunto un accordo totale sulla base di 40 milioni di euro per il trasferimento in Inghilterra di Bruno Guimaraes. Resta solo da definire l'intesa col calciatore brasiliano, che potrebbe sostenere le visite mediche nel suo Paese, dove si trova attualmente per preparare i prossimi impegni di qualificazione al Mondiale con la Seleçao.