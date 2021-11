Il fondo saudita proprietario del Newcastle potrebbe immettere nelle casse del club un cifra che si aggira sui 200 milioni euro, come riporta il Northern Echo. Con un cifra del genere ogni sogno nel mercato di gennaio, come Vlahovic, sarebbe realizzabile anche se per ora i nomi circolati sono in scadenza o fuori dalle formazioni titolari. La testata inglese riporta che i nomi individuati sono James Tarkowski, centrale del Burnley, Jesse Lingard, esterno del Manchester United, Divock Origi, punta del Liverpool, e Oleksandr Zinchenko, del Manchester City.