Il Newcastle vuole fare le cose in grande in questo mercato di gennaio. Il Mirror riporta che sono 5 i nomi che interessano maggiormente, di cui due sono del Manchester United. Il primo nome a suscitare molto interesse è quello di Donny van de Beek, il calciatore olandese non si è mai integrato nei Red Devils e ha già manifestato la voglia di andare via. Altro calciatore dello United, pronto ad essere accolto da Howe, è Jesse Lingard. Il calciatore inglese anche quest'anno fa fatica a trovare spazio e la dirigenza sta pensando una soluzione come lo scorso anno, mandarlo in prestito, e i Magpies vorrebbero approfittarne. Un altro nome che fa gola è quello di Toni Kroos. Il tedesco al Real Madrid non sta più trovando lo spazio e con un a buona offerta può essere convito, anche se le possibilità sono poche. Stesse possibilità, ma un tentativo il Newcastle lo farà lo stesso, è per Niklas Sule del Bayern Monaco ma in caso di no ci sarebbe l'alternativa che porta al West Ham e porterebbe del capitano Tyrone Mings.