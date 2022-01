Il Newcastle della nuova proprietà saudita mette a segno il primo colpo di mercato della propria gestione: si tratta del difensore della nazionale inglese Kieran Trippier, che arriva dall'Atletico per circa 15 milioni di euro."Lotterò per il Newcastle ora, volevo essere qui e aiutare la squadra, anche sul campo, con la mia esperienza. Non sono timido, cercherò di fare il meglio per il club e per i fan. Il progetto è eccitante, il club è importante, sono le motivazioni per cui sono qui. È una buona opportunità per me, mi piacciono le sfide, l’ho fatto in Spagna e lo farò qui al Newcastle", ha dichiarato il neo acquisto dei Magpies.