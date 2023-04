Il Newcastle sta pensando a rinnovare la rosa in merito alla prossima stagione. La possibilità di andare in Champions League, sta spingendo i Magpies a cercare giocatori per fare il definitivo salto di qualità. Secondo quanto riportato da A Spor, due giocatori del Fenerbache sono nel mirino del club inglese: Arda Guler e Ferdi Kadioglu. Entrambi sono molto giovani e mostrano un ottimo potenziale. Il secondo è un terzino destro di spinta, mentre il primo è un trequartista, considerato il "nuovo Ozil". Gli inglesi vogliono chiudere il doppio colpo per 45 milioni di euro, ossia 39.8 milioni di sterline.