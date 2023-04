Le ultime due partite della 33a giornata di Premier League sono due scontri diretti:, entrambe fuori dalla zona retrocessione ma tutte e due le squadre cercano punti per allontanarsi dalla zona pericolosa;- promosso allenatore ad interim dopo la separazione con Conte, poi a fine stagione si cercherà un nuovo profilo - giocherà in casa del Newcastle in una sfida con vista sull'Europa.