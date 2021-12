Il Newcastle è alla ricerca costante di rinforzi da mettere a disposizione di Howe per migliorare la rosa e la classifica. Il nuovo nome per l'attacco è quello di Tyrese Campbell dello Stoke City per una cifra di circa 23 milioni e mezzo di euro, a riportarlo è The Sun. Il 22enne attaccante inglese era uno dei maggiori talenti del Manchester City insieme a Phil Foden e per avere maggiore spazio si accasò ai Potters.