Sbarcato da poco in Inghilterra per indossare la maglia del Newcastle (prestito oneroso a 1,5 milioni con diritto di riscatto fissato a 23), Valentino Lazaro ha rilasciato un’intervista alla tv ufficiale del club inglese: “Sognavo fin da piccolo di giocare nei più grandi campionati d’Europa e la Premier League è il palcoscenico più grande in questo momento. Anche in Italia ci sono molti fan del campionato inglese, l’Inter ha preso molto giocatori da qui, seguivamo le partite della Premier League. Sono felice di essere a Newcastle. Devo ambientarmi, spero presto di sentirmi a mio agio. Mi sto applicando per essere pronto per la prossima partita contro il Norwich. Non vedo l’ora di provare la sensazione di giocare con questa maglia. Per quanto riguarda la mia posizione, in carriera ho ricoperto tanti ruoli, posso giocare sia da esterno basso che alto, ma anche a centrocampo”.