Miguel Almiron non lascerà il Newcastle in estate e ha una clausola rescissoria da 60 milioni di sterline (al cambio circa 70 milioni di euro). Lo assicura il suo agente, Daniel Campos, a Versus Radio: "Ci sono sempre rumors sui giocatori durante il mercato. Ad ogni modo, non abbiamo nessun interesse concreto da alcun club. Solitamente, i club trattano tra di loro ma non contattano l'agente. Miguel ha una clausola rescissoria da 60 milioni di sterline. E' felice di restre al Newcastle e, cosa più importante, sta giocando".