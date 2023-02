Nonostante il suo amore dichiarato per la Lazio, Sergej Milinkovic-Savic è più vicino che mai alla Premier League. Secondo le informazioni pubblicate dalla stampa britannica e Sport.FR, il serbo è destinato ad unirsi al Newcastle. Nonostante, la proposta di 60 milioni sia stata rifiutata dal club laziale, i 'Magipies' hanno raggiunto un accordo con il giocatore e il suo entourage: 12 milioni di sterline come bonus, alla firma, e 10 milioni di sterline di stipendio. Il contratto del centrocampista è in scadenza nel 2024 e questo gioca a vantaggio del club inglese, il quale porterà l’arringa finale in estate.