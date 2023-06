Il Public Investment Fund con i suoi investimenti sta rivoluzionando il mondo del calcio e il suo Newcastle si appresta a chiudere tanti colpi importantissimi di mercato. Fra questi c'è Tonali per 70-80 milioni di euro, ma non solo perché a centrocampo i Magpies stanno per chiudere un altro colpo.



Si tratta di Ruben Neves centrocampista portoghese comprato per 50 milioni di euro dall'Al Hilal (club di proprietà di PIF come il Newcastle) dal Wolverhampton, ma pronto a tornare in Premier in un prestito interno fra i due club del fondo sovrano arabo.