Il Newcastle non molla l’obiettivo Dominik Szoboszlai. Il centrocampista piace molto ai Magpies che vogliono rinforzare il proprio organico per l’anno prossimo. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de L’Equipe, è pronta un'offerta al Lipsia molto importante per arrivare al 22enne giocatore ungherese.