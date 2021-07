Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il Newcastle avrebbe fatto un offerta per Dion Sanderson. Il difensore del Wolverhampton ha giocato in prestito al Sunderland nell'ultima stagione, collezionando 26 presenze in League One e dando un contributo fondamentale per i black cats, nonostante la sconfitta nella semifinale dei playoff per la promozione in Championship. Le sue prestazioni avrebbero attirato quindi l'interesse dei magpies, pronti a "scippare" il 21enne agli acerrimi rivali. I wolves chiedono almeno 2 milioni di sterline per lasciar partire il giocatore, mentre le offerte dei due club sono ferme rispettivamente a 1 milione per il Sunderland e a 1.5 per il Newcastle.