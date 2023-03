David Beckham è uno dei più grandi, se non il più grande tiratore della storia della Premier League. Negli ultimi anni, però, il suo trono è insidiato da James Ward-Prowse: il centrocampista offensivo del Southampton è uno specialista dei calci piazzati e ha segnato 17 reti su punizione diretta, uno in meno dell'ex giocatore del Manchester United. Sulle sue tracce c'è da tempo il Newcastle, che in estate proverà a strapparlo ai Saints.