L'Arsenal rimane attento alla situazione di Cristian Pulisic, in uscita dal Chelsea. L'esterno dei Blues è un obiettivo dei Gunners che dovranno superare la concorrenza del Newcastle. I Magpies hanno piani di mercato ambiziosi, ma la scelta di Pulisic dipenderà anche dall'eventuale qualificazione in Champions League da parte della squadra di Eddie Howe, attualmente terza in Premier League. Come riporta Marca, questo dettaglio può dimostrarsi decisivo nell'indirizzare la scelta di Pulisic.