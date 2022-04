Eddie Howe, allenatore del Newcastle di proprietà del fondo arabo PIF, ha parlato delle prospettive di mercato dei Magpies:





“Bisogna continuare a migliorare ed evolvere, quindi non ho problemi a guardare verso l'esterno e dire che abbiamo necessità di certe cose. Ma non credo che sarà la rivoluzione che tutti pensano. Non si tratta di ingaggiare chiunque, e comunque non sarà mai il mio modo di lavorare, perché ogni individuo deve adattarsi alla struttura della squadra"