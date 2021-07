Secondo quanto riportato da RMC Sport, il Newcastle sarebbe interessato a Jens Cajuste. Lo svedese piace anche a Brentford e Rennes, con questi ultimi che si sono visti respingere dal Midtjylland un'offerta di 11 milioni più bonus, poiché la richiesta è di 14. I francesi hanno necessità di vendere per poter aumentare l'offerta, motivo per cui i magpies potrebbero inserirsi per assicurassi il giocatore.