"Cosa può fare il Newcastle in Champions? Qualificarsi per gli ottavi. Giocare a Newcastle sarà difficile per chiunque, sia per il valore della squadra che per i tifosi di St. James’s Park. La squadra verrà messa a dura prova, ma ha abbastanza per uscire dal girone". A parlare, a La Gazzetta dello Sport, è proprio la leggenda del club inglese, l'ex attaccante Alan Shearer: "Penso che l’obiettivo più realistico sia arrivare agli ottavi in Europa, provare a vincere una delle coppe nazionali e conquistare un altro posto in Champions in campionato".



TONALI “Credo che quel debutto con gol e premio di uomo partita sia stato fantastico e abbia aiutato i tifosi a capire chi è come giocatore. E a farlo sentire il benvenuto, cosa che sono certo lo aiuterà molto. Probabilmente non ha giocato altrettanto bene nelle partite successive, ma sono convinto che con lui il centrocampo del Newcastle possa migliorare molto”.