Dopo diversi mesi di speculazioni, il cambio di proprietà in casa Newcastle - per la gioia degli scontenti tifosi - sta per diventare realtà. Stando a quanto raccolto dal Telegraph, l’attuale proprietario Mike Ashley, a capo della società dal 2007, accetterà un’offerta di 300 milioni di sterline, a fronte delle 340 richieste prima dell'inizio dell'emergenza da coronavirus, per lasciare i Magpies. L’acquirente principale è Yasir Al-Rumayyan, governatore del FIP – Fondo di Investimenti Pubblici arabo – che diventerà proprietario di circa l’80% delle azioni, mentre il restante 20% sarà diviso in egual misura tra la società PCP Capital di Amanda Staveley e i fratelli David e Simon Reuben. Questi ultimi vantano un patrimonio di circa 18 miliardi di sterline, risultando tra le famiglie più ricche d’Inghilterra.



FUTURO LAZARO - Come cambia, dunque, la posizione di Valentino Lazaro? L’esterno austriaco classe ’96 è passato dall’Inter ai Magpies a gennaio con la formula del prestito con diritto di riscatto, ma in Inghilterra non ha impressionato (5 presenze ed una sola rete tra Premier e FA Cup). Per riscattarlo a giugno, il Newcastle dovrà sborsare ben 23,5 milioni di euro. Il giocatore ha in ogni caso lasciato la porta aperta ai nerazzurri: ha infatti ammesso di aver continuato a studiare l’italiano durante questo periodo e di aver mantenuto i contatti con alcuni compagni, in particolare Romelu Lukaku.