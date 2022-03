Il Newcastle United ha in mente di rafforzare e ha già fissato l'obiettivo principale: si tratta di Darwin Núñez, attuale giocatore del Benfica e match winner nella sfida di Champions contro l'Ajax. In questo momento è uno dei calciatori più seguiti nel panorama internazionale con una clausola rescissoria fissata a 150 milioni dal club lusitano. Lo riporta the Sun.