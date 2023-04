Il Newcastle vuole accaparrarsi Raphinha del Barcellona. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, l'ala brasiliana sarebbe pronta a lasciare il club a causa del rapporto difficile con Xavi. Il club ha una forte esigenza di cedere tesserati per arrivare a un attivo di 100 milioni di euro, motivo per cui il club di Laporta non avrà troppe pretese in caso di offerte interessanti. Per il momento il club inglese è il primo candidato.