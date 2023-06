Il Newcastle fa sul serio per Sandro Tonali. L'interesse dei Magpies per il centrocampista del Milan è concreto e le indiscrezioni circolate nelle ultime ore hanno trovato conferma. Non solo, secondo quanto appreso da Calciomercato.com il club inglese ha già presentato un'offerta ai rossoneri la scorsa settimana: sul tavolo tra i 55 e i 60 milioni di euro bonus compresi per il cartellino del classe 2000.



LA SITUAZIONE - Una proposta importante che al momento non fa vacillare il Diavolo: Moncada e Furlani hanno rifiutato infatti la prima offensiva del Newcastle, ma non sono esclusi rilanci da parte degli inglesi. E Tonali? Il giocatore al momento non apre all'idea di un trasferimento in Premier League, ma molto dipenderà da quanto metteranno sul piatto i Magpies a livello contrattuale, con la possibilità di raddoppiare l'attuale ingaggio al Milan.



TONALI AL MILAN: TUTTE LE CIFRE - Il Milan ha acquistato Tonali a titolo definitivo nell'estate del 2021, ridiscutendo al ribasso i termini con il Brescia dopo il primo anno in prestito: non più 15 milioni di euro più 10 di bonus come inizialmente previsto per il riscatto, ma 7+3 e il cartellino del giovane Giacomo Olzer (classe 2001) valutato 3 milioni. Tonali si era ridotto l'ingaggio fino a 1,2 milioni di euro a stagione. Questa cifra è raddoppiata con il rinnovo firmato a settembre 2022: ingaggio portato a 2,5 l'anno (oggi si assesta tra i 3 e i 3,5 bonus compresi) e scadenza fissata al 2027.