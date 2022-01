Dopo Trippier, il Newcastle ha messo gli occhi su un altro giocatore in forza all'Atletico Madrid. Per Chiringuito Tv Il club inglese è pronto a presentare un'offerta per Yannick Carrasco, ma i colchoneros hanno chiarito che se ne priveranno soltanto in caso di pagamento della clausola rescissoria da 60 milioni di euro.