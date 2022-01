Il giornale spagnolo Marca rivela che l'Atletico Madrid non sarebbe intenzionato a cedere Hector Herrera, 31enne centrocampista messicano. I Colchoneros avrebbero preso la decisione di tenerlo fino a fine stagione e poi decidere se rinnovare o meno il contratto in scadenza a fine stagione. L'ex Porto era un obbiettivo della Roma in questo mercato invernale.