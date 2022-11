Eddie Howe sta cercando un’ala per rinforzare il reparto offensivo del suo Newcastle ed il nome di Yannick Ferreira Carrasco può tornare di moda in casa dei Magpies. Secondo Mundo Deportivo, già nel corso della scorsa sessione estiva di mercato, l’esterno dell’Atletico Madrid è stato vicino a vestire la maglia bianconera. La mancata qualificazione al turno successivo di Champions League non ha aiutato le casse dell’Atletico Madrid, già in difficoltà. Tra le prestazioni infelici ed il bisogno di vendere, Carrasco potrebbe essere fra i sacrificabili. Il Newcastle prepara l’assalto.