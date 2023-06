Sandro Tonali è virtualmente un giocatore del Newcastle. Il centrocampista del Milan ha detto sì ai Magpies che dovrebbero annunciare il suo acquisto nei prossimi giorni. In Inghilterra sono già pazzi dell'italiano e, sui social, circola il coro preparato per lui dai tifosi della Toon Army: "I wanna dance with Tonali', sulle note di 'I wanna dance with somebody'.