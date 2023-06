Secondo quanto riferisce The Athletic, il Newcastle ha deciso di mettere sul mercato l'attaccante classe '97 Allan Saint-Maximin per finanziare parte dei colpi di entrata di questo mercato, tra cui l'acquisto di Sandro Tonali del Milan. L'esterno offensivo francese, sotto contratto fino a giugno 2026, è stato in passato un obiettivo proprio del club rossonero.