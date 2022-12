I Mondiali proseguono a ritmo serrato e come sempre Calciomercato.com vi racconta le 5 curiosità più importanti nel primo appuntamento delle news di oggi. La Francia vince e convince con i due bomber da record, Mbappé e Giroud con il secondo che pensa anche al rinnovo col Milan. Oggi in campo il Giappone con Doan ribattezzato il "supercambio" che ha scatenato il mercato attorno a sé e piace anche a Guardiola. In casa City si godono l'exploit di Julian Alvarez, ma in vista dei quarti si riproporrà il dualismo con Lautaro che Messi vorrebbe rilanciare. Infine una curiosità su Kang in-Lee, che stasera scenderà in campo con la Corea del Sud.