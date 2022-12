Torna l'appuntamento con le nostre news Mondiali, per gli ultimi aggiornamenti sui protagonisti in Qatar. Dopo il flop del Belgio Eden Hazard dice addio alla nazionale, panchine a rischio per Flick (Germania) e Luis Enrique (Spagna). Amrabat al centro del Marocco e del mercato, la Fiorentina ha un'idea precisa sul suo futuro; rottura tra Joao Felix e Simeone, l'attaccante portoghese vuole lasciare l'Atletico Madrid.