Nuovo appuntamento con le News Mondiali di Qatar 2022. Si parte con il caso Dybala passando poi per le esultanze delle bandiere argentine presenti allo stadio contro la Polonia. La Francia ha fatto ricorso contro il gol annullato a Griezmann mentre il futuro di Gvardiol e Luis Enrique, in campo e in panchina oggi, è già al centro del mercato.