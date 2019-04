Viaggio a sorpresa di Neymar a Torino, dove ha incontrato il suo amico Douglas Costa, giocatore della Juventus. La reazione del PSG? Così commenta in conferenza stampa Thomas Tuchel: "Non so nulla di queste cose, sono l'allenatore e non sono suo padre, la polizia o un detective. Era all'allenamento ieri, è con noi oggi, è così che stanno le cose".