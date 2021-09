Nel mondo del calcio, e in particolare del calciomercato, c'è un prima Neymar e un dopo Neymar. La data spartiacque è il 3 agosto 2017, giorno del trasferimento del brasiliano dal Barcellona al Psg. Prezzo? 222 milioni di euro. L'affare folle messo a segno dalla proprietà qatariota del club francese, è stato spiegato nel dettaglio da El Mundo: 19 pagine di cifre, clausole, diritti, postille, obblighi e allegati.



I DETTAGLI - Nell'estate che ha cambiato il calcio, il Psg ha messo sul piatto per Neymar un ingaggio da 43.334.400 euro lordi all'anno e di 50.556.117 euro (sempre lordi) come premio fedeltà in campo di permanenza fino al sesto anno - 2023 - come succederà. Altri dettagli, altre cifre: la società garantisce all'attaccante 3.611.200 al mese e ha preso tutti i diritti d'immagine del giocatore. Qualsiasi cosa succeda, durante la durata del contatto Neymar guadagnerà 185 milioni di euro netti (!). Neymar al Psg, 19 pagine di contratto che hanno cambiato la storia del calcio.