I giornalisti argentini, quelli più vicini alle vicende di, sono convinti di sì. Dopo la vana attesa anche di ieri dei tifosi francesi, fuori dal Parco dei Principi e dall'aeroposto Le Bourget (quello riservato normalmente alle personalità politiche di spicco), le prossime ore potrebbero essere davvero quelle del trasferimento del secolo., dopo il traumatico e non senza polemiche addio al- Fonti interne al club blaugrana hanno ovviamente smentito, ma il quotidiano argentino Olé è convinto che un fondo di verità e ci sia e chee lo aggiungerà in una squadra sempre più ricca di campionissimi. Superato lo choc dei giorni scorsi, quando il presidente del Barcellona Laporta gli ha comunicato l'impossibilità di siglare l'accordo che avevano raggiunto a causa degli alti debiti del club e dell'impossibilità a soddisfare i requisiti della Liga in tema di monte ingaggi, Messi ha trascorso in tranquillità le ultime ore, in compagnia della famiglia e degli amici, nella sua villa a Casteldefels., per sottoporsi alle visite mediche di rito, per firmare il suo contratto e prepararsi al bagno di folla che lo attende., come avvenuto in passato per Ibrahimovic e Neymar, o se direttamente al Parco dei Principi, per questioni di sicurezza in tempi di pandemia. Sono ore caldissime, sono quelle di Leo Messi come prossimo calciatore del PSG.