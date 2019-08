Il Psg sta lavorando per trovare una soluzione al futuro di Neymar. Il club potrebbe cederlo in prestito con obbligo di riscatto, in modo da favorire l'operazione anche per quei club coinvolti nel Fair Play Finanziario. E' la stessa formula con la quale il Psg ha preso Mbappé dal Monaco. Ad oggi, la squadra più interessata a Neymar rimane il Barcellona.