Intervistato da Canal+ la stella del PSG, Neymar ha commentato con un po' di supponenza la vittoria sofferta e ottenuta in extremis contro l'Atalanta nei quarti di finale di Champions League.



STUPITO - "L’Atalanta mi ha stupito, è la vera sorpresa della competizione. Sono molto aggressivi e meritano i complimenti".



IMPOSSIBILE - "Ma non è mai esistita alcuna possibilità che succedesse quella cosa in particolare… ovvero che ci eliminassero, non ci ho mai pensato neanche per un secondo. Nessuno mi ha mai tolto dalla testa che vinceremo la Champions”.