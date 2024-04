Neymar di nuovo al Santos, il padre: 'Non è solo un riavvicinamento, è inevitabile'

di nuovo in campo con la maglia del? Non è solo un sogno lontano, "".Nelle ultime ore hanno fatto discutere del dichiarazioni del fantasista brasiliano, messaggi di nostalgia verso San Paolo e il Peixe, club che ha lanciato la sua carriera. Un ritorno non immediato, perché Neymar è legato all'con un contratto fino alcon un ingaggio da, ma proprio alla scadenza del contratto il grande ritorno può concretizzarsi.Il presidente del Santos,, si è lanciato avanti annunciando pubblicamente il ritorno, ora arriva un'altra importante conferma.

infatti, padre dell'attaccante, è stato intervistato da Radio 105 FM Futebol Club e ha parlato così del possibile ritorno del figlio al Santos: ". Lì abbiamo iniziato, mio figlio ha cominciato la sua carriera con quei colori e tornarci è bello. Ci ricorda tante cose...".ha proseguito, alimentando ulteriormente le speranze dei tifosi del Peixe: "Il sogno esiste, ma bisogna restare calmi. Neymar ha ancora tempo per sviluppare la sua carriera fuori dal Brasile, in Arabia in particolare.. Pensiamo innanzitutto al suo recupero, deve riuscire a tornare sui suoi livelli. Non è possibile saltare passaggi, l'infortunio è complesso e deve guarirne al 100%. Penso che agosto o settembre possano essere i mesi ideali per il suo ritorno in campo".

- Il riferimento all'infortunio non è casuale, perché effettivamente ha compromesso la prima stagione di Neymar all'Al-Hilal. A causa della, il brasiliano ha collezionato solo 5 presenze con il club saudita (3 nella Saudi Pro League, 2 nella Champions League asiatica con un gol).