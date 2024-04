Neymar torna al Santos: lo ha rivelato lui stesso ai futuri compagni di squadra

torna alnel 2025. Arriva direttamente dal Brasile l’indiscrezione sul futuro del fuoriclasse verdeoro, attualmente in forza all’, club dell’Arabia Saudita.Il brasiliano è tornato a, lo stadio del Peixe, in occasione della finale d'andata del Campionato Paulista contro il Palmeiras. Un’occasione particolare in cui, secondo UOL,avrebbe fatto una rivelazione proprio ai calciatori del Santos e a un dirigente.L’ex Barcellona e PSG avrebbe svelato che le 2025, quando scadrà il suo contratto con l’Al Hilal, tornerà proprio al Santos, club in cui ha mosso i primi passi in carriera ed ha spiccato il volo, conquistando nel 2011 la Coppa Libertadores da protagonista.

Già in passato Neymar non ha mai nascosto il desiderio di tornare a vestire la maglia del Santos prima di chiudere la carriera.Il brasiliano, che prima della sfida colha portato in campo la coppa, tra l'ovazione del pubblico presente, è ancora legatissimo al Peixe e vorrebbe tornare a Vila Belmiro proprio quando scadrà l’accordo con il club saudita, aNel frattempo, la squadra di, che si è aggiudicata l’andata per 1-0 contro il Palmeiras, dovrà riconquistare la massima serie brasiliana dopo la retrocessione, e guadagnarsi la promozione immediata.